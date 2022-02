Van der Meulen slút fabriken Hallum en Broeksterwâld: toast ferstjit brea en bakken

Oer de gefolgen foar it tal arbeidsplakken seit eigener Johannes van der Meulen: "In dit stadium kunnen daar geen definitieve uitspraken over worden gedaan, we zijn daarover in gesprek met de ondernemingsraad en de vakbonden. Wel zal het naar verwachting niet mogelijk zijn alle werknemers in dienst te houden. Een beperkt aantal arbeidsplaatsen zal mogelijk komen te vervallen."

Hy seit dat der noch socht wurdt nei in sa goed mooglike oplossing, bygelyks natuerlik ferrin en werpleatsing fan meiwurkers nei it toastfabryk.