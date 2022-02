Raad van State: lange sluting drugspân is te swier middel

De praktyk is no dat wenningen dêr't drugs oantroffen is, gauris foar lange tiid op slot set wurde. Dat is in te swier middel fynt de Raad. De saak kaam oan it rôljen, doe't de bewenners fan in âld molkfabryk yn Rie beswier yntsjinnen tsjin de sluting fan in jier fan harren pân.

De rjochtbank fûn earder al dat de termyn fan tolve moanne te lang wie, en brocht dit werom nei seis moanne. De boargemaster fan Waadhoeke gie dêrtsjin yn berop by de Raad van State. En dy seit dus no dat de oerheid better sjen moat nei de straf, en oft dy evenredich is oan de oertrêding.