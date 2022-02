Dosint Andringa reagearret op beskuldigingen: "Ik kan hard zijn in mijn feedback"

In ûnôfhinklike kommisje sil no wiidweidich ûndersyk dwaan nei de kolleezjes 'Systems view of life'. Andringa wachtet dat ôf en is foarearst net fan doel om út himsels op te stappen. "Ik houd van het lesgeven aan studenten en van het academisch onderzoek. Dat wil ik niet zomaar opgeven."

Hy is fan doel de kommende tiid ek sels ûndersyk te dwaan nei wat der mooglik misgien is by syn kolleezjes. "Ik kan hard zijn in mijn feedback in de richting van studenten. Ik ben hard, omdat ze daar het meeste van leren. Er is één student waar ik van weet dat ze dat onveilig vond, maar ook zij was wel positief over de inhoud van de colleges."