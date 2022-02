Offalferwurker Van der Galiën rekket mooglik fergunning kwyt

It bedriuw, dat yn Koatstertille en Wâlterswâld sit, stie al ûnder ferskerpe tafersjoch sûnt juny 2020. Der is neffens de provinsje gjin ferbettering en oertrêdet it bedriuw noch hieltyd in tal miljeuregels. Sa is der gjin floeistoftichte flier sadat ôffalstoffen de grûn ynrinne kinne, is der tefolle brângefaar en wurde ôffalstoffen net op de goeie manier ferwurke.

Unhâldbere situaasje

Neffens deputearre Douwe Hoogland is it in ûnhâldbere situaasje. "It bedriuw hâldt him al jierren net oan de regels en no ha we sein: it kin sa net fierder. Nei it ferskerpe tafersjoch ha der wyklike kontrôles west, der is hanthavenjend optreden en der binne in soad boetes oplein."

It bedriuw hat der ûnfoldwaande op aktearre en dêrom is dizze stap no set. It bedriuw krijt seis wiken de tiid om in sjenswize yn te tsjinjen foar de takomst.

As it bedriuw slute moat, hat dat konsekwinsjes foar it personiel. "Dat smyt ûnwissichheid op foar it personiel. We binne der as provinsje ek net op út om in bedriuw te sluten, mar de bal leit no echt by Van der Galiën."