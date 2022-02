Drachtster muzykkorps Crescendo oefenet wer nei in lang twongen skoft

Dêr sit fuort al it grutste probleem. Yn de oefenromte yn de Rehoboth-tsjerke yn Drachten binne in soad stuollen leech. "Ja, we ha noch al in oantal leden mei corona of dy't yn karantêne sitte. Der binne ek leden dy't ôfsein ha", seit Mariska Boneschansker. Sy dirigearret de jeugd, groep A. Njoggen leden binne dizze jûn kaam. "Gewoanwei binne it der 18."

Folle leuker

De jeugd dy't der sit, is bliid dat se wer yn in groep oefenje kinne. Thús oefenje yn de lockdown hawwe net folle leden dien. "Ik ha wol oefene mei myn broerke en suske, mar dit is folle leuker", seit de saksofonist.

Boneschansker hâldt hoop foar de takomst: "We ha sjoen dat leden ôfsein ha om't se miskien al wat twivelen, mar we sjogge oaren dy't al jierren gjin ynstrumint oanrekke ha weromkommen. Ik bin derfan oertsjûge dat it goedkomt."