Wethâlder De Ruijter oer Jan van Vlieland: "Houter was een animator op het eiland"

Houter begûn ûnder oare in fytsferhierbedriuw en hotel op it eilân. Ek siet er yn de gemeentepolityk, joech er in magazine út oer it eilân en skreau er meardere boeken oer de skiednis.

Wethâlder Elsje de Ruijter fan Flylân wie direkteur fan museum Tromp's Huys, doe't Jan Houter der behearder fan wie. Neffens har wie Houter tige belangryk foar it eilân en koene in soad minsken him.