Drege tiden foar frijwilligers fan Fûgelhelling; soad fûgelgrypslachtoffers

Mentaal swier

It hieltyd dwaande wêzen mei de fûgelgryp en deade fûgels easket in soad fan de frijwilligers. "Hjir binne wy gjin opfang foar begûn. Hjir binne wy net foar oan it wurk", seit Hetty Sinnema. "Dit jout mentaal echt in dreun."

Dochs binne ek hjir ljochtpuntsjes: "Der is in jonge hazze binnenbrocht. Myn hert makket dan in huppeltsje, want dan ha we gjin soargen oer oft it bist fûgelgryp kriget. Dan giet it om in nij jong libben dêr't we wat foar dwaan kinne."