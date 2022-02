De toan fan Froukje Sijtsma: "Sjochst se fleanen"

Wy hienen in pear dagen op de Folkshegeskoalle op Skylge sitten as lieding fan in Frysk bernekamp. Dyselde wike ferbleau ek in groep fûgelspotters op de Folkshegeskoalle. It wie alle kearen wer in machtich gesicht as de eksurzjegroep weromkaam fan in moarnsskoft eksoaten sykje. De praktykse ôfritsbroek yn grienbrune skutkleuren, guon mei bypassende hoed en fansels mochten ek de stevige berchskuon en de fiersjogger om de hals net ûntbrekke.

Sieta en ik hienen as jonge blommen de manlike lieder fan de groep fuort yn de kiker. In oantreklik eksimplaar, ien mei in moai bekje, dêr't wy bêst ris in jûntsje mei snavelje wolle soenen. Inkeld en allinnich as hy dat ek wolle soe fansels. De opperspotter hie lykwols gjin sekonde each foar dizze twa Fryske fammen mei klean yn de moaiste pronkkleuren. Hy gong oan de itenstafel folslein op yn de neibeskôgings mei syn ripe en oerripe kursisten yn skutkleuren.

Se dienen útbûndich de lûden fan de tsjiftsjaf en de grutte bûnte spjocht nei, en der waard lûd lake as ien foardie hoe't fûgels inoar it hôf meitsje mei serenades en moaie dûnskes. It waard ús dúdlik dat dizze seldsume struner nea mei ien fan ús yn in nustje bedarje soe. As wy op dizze man yndruk meitsje woenen, dan soenen wy sjonge moatte as klysters, de taal praten leare moatte fan de boumantsje wipsturt, it fjoertoefke en de heidehipper.

De ferealens ferfleach like gau as dat er oanwaaien kaam wie en lyksa sa bedarre de fûgelgids op de eftergrûn yn de boekekast. Soms pak ik it der wer ris by as ik witte wol hokker fûgel der yn de tún sit. Ek dit wykein kaam it boek wer út de kast, as neislachwurk foar de nasjonale túnfûgeltelling. In relakste aktiviteit dy't goed past yn it ûntspannen libben dat ik neistribje.

Ik settele mysels yn in stoel by de grutte glêzen sko-pui mei útsjoch op in tún dêr't nei myn gefoel noch altyd tefolle tegels yn lizze. De blêden fan de dakplataan hie ik dizze winter bewust yn de tún lizze litten foar de stikelbaarchjes. Der leinen ek noch wat stikjes âlde bôle en ferfrommele apels yn de tún, dêr soenen se grif op ôfkomme.

De telling soe mar in healoere duorje. Mei kladblok en pinne siet ik yn myn stoel te wachtsjen, mar hoe goed oft ik ek seach, der wie gjin bist te bekennen yn myn tún. Gjin fûgels dy't útrêste woenen yn in strúk of op de skutting. Fûgels dy't oerfleagen telden net mei, mar dat wie allinnich wol wat se dy middeis dienen.

Ik seach in ferskaat oan seefûgels, roeken, moskjes en eksters fleanen, mar gjin inkeld bist dat meidwaan woe oan de telling fan de fûgelferskrikker by it rút. Sittend yn myn stoel besocht ik út te fûgeljen wat dit no betsjutte koe. Wêrom bleaunen se fuort, wylst se oars wol altyd omhippe?

Doe't ik de folgjende dei oan dizze kollum wurke, op krekt wat mear ôfstân fan de tún, wienen se der ynienen allegear wer. De leuke lytse moskjes dy't altyd mei in groepke op de strúk sitte en dan ek sierlik en flot wer fierderfleane, de trije swarte klysters mei harren oranje snavels, dy't yn de apels ompikke. De ekster mei syn prachtige grienblauwe wjukken, dy't gau in stikje bôle meisnaait, en de seekobben dy't inkeld in besite bringe, as der ek wat te fretten falt. Sels de ljochtbrune klyster om wa't ik altyd sa laitsje moat, om't se dúdlik te grau is, hipte yn de tún om.

Myn túnfûgelûndersyk levere neat op foar de registers fan de Vogelbescherming en Sovon Vogelonderzoek, mar it learde my dat it soms better is om ôfstân te nimmen, dat as je wat te graach wolle, dat it dan faak by je wei bliuwt. En as je wat útzoome, dat je de saken dan faak folle better oerskôgje kinne as wannear't je der te deun op sitte."