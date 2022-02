Krúspunt Huisterheide by Sint-Nyk wurdt feiliger makke en krijt 'tút en derút'

"Het is een druk kruispunt en met name fietsers ervoeren het als onveilig. Er is weinig overzicht en er is een bushalte, waar reizigers worden gebracht en dan wordt er kort geparkeerd", seit wethâlder fan De Fryske Marren, Irona Groeneveld. "Het is dus een plek waar veel gebeurt. En er wordt al jaren op verbetering aangedrongen."

30 kilometer

Yn it plan binne ferskillende wurksumheden opnommen. "De bushalte wordt anders, de kruising wordt ruimer van opzet, zodat er meer overzicht komt. Er komt een fietsenstalling en een 'tút en derút'-plek. En, het belangrijkste is dat de snelheid wordt verlaagd naar 30 kilometer per uur."

Ek de oerstek foar fytsers dy't no wat skean rint, wurdt rjochtlutsen. "De weg wordt smaller, zodat de oversteek korter wordt."

Op de ynformaasjejûn foar de omwenners wienen de measte reaksjes posityf. "Er was nog wel wat zorg of het voor de fietsers veilig genoeg wordt."

It measte jild foar de oanpak is der al. Nei de simmer begjinne de wurksumheden.