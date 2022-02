Heechlearaar Hans Mol yn needgjalp: "Kennis oer ús eigen midsiuwen ferdwynt"

In selde ûntwikkeling bart by de archeology, dêr't stúdzje oer ynlânske saken as kleasters en tsjerken ek ûnderoan de list stiet. De lokale skiednis soe better ferankere wurde moatte op de universiteiten, fynt Mol.

Stúdzjemooglikheden ferdwine

Der binne hast gjin reguliere promoasjeplakken mear om't der gjin researchfoarstellen mear by de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek yntsjinne wurde. As subsydzjefoarstellen net mear tekene wurde kinne troch learstoelhâlders dy't har dêrmei dwaande hâlde, krije dy foarstellen ek gjin grien ljocht.

Undersyk wurdt noch wol ferrjochte, mar dan troch eksterne promovendy, fertelt Mol. "Der moat dan in bysûnder heechlearaar ynflein wurde om it ûndersyk te begelieden."

Ekspertize ferfalt

Dat de saakkundigen oer de midsiuwen yn de Nederlannen ôfnimme, is net allinnich in probleem fanwegen it tekoart oan studintebegelieding, mar ek omdat de ekspertize nei ferrin fan tiid ferfalt.

"Elkenien sil dan syn eigen ferhaal fertelle, en we witte hoe't dat tsjintwurdich giet mei komplotteoryen. Elkenien nimt it fan elkoar oer, sûnder dat ien goed oplaat is om te ûnderskieden wat wier is en wat net", seit Mol.