Nachtklups iepen út protest | Heech syktefersom by sikehûzen

Sikehûzen hawwe hieltyd mear muoite om de besetting rûn te krijen. No't it tal coronabesmettingen op it heechste nivo ea bedarre is, komt in groeiend tal soarchmeiwurkers út need thús te sitten, bygelyks nei in positive test. Tagelyk rint it oantal opnommen coronapasjinten wer op.

Yn guon sikehûzen leit it syktefersom no om de 10 prosint hinne, sa docht bliken út in rûngong fan parseburo ANP.

Fan dei ta dei

De sikehuzen hâlde rekken mei fierdere taname. "Zodra daar sprake van is, moet er geschoven worden met de roosters van verpleegkundigen. Dit bekijken we van dag tot dag", seit in wurdfierster fan it Maasstad-sikehûs yn Rotterdam. Omdat dêr de opgeande line al ynset is, iepenet it Maasstad tongersdei in twadde Covid-ôfdieling. Trije operaasjekeamers gean tydlik ticht.

Los fan besmettingen ûnder meiwurkers jildt ek noch hieltyd foar in part fan de minsken dat se yn karantêne moatte. Wa 't gjin klachten hat en in boosterprik krigen hat, of resint wersteld is, hoecht dat net mear.