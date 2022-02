Crescendo mei wer: "Ik ha oefene mei myn broerke en suske, mar dit is folle leuker"

As ynwenners fan in lân betrouwen yn de oerheid hawwe, binne der minder coronabesmettingen. Dat sizze ûndersikers yn in stúdzje yn it medyske tydskrift The Lancet. Hoefolle betrouwen oft der wol of net is, is in bettere graadmjitter as ynkommensgelikens, kwaliteit fan sûnenssoarch of hoe't in lân him taret hat op de pandemy.

It ûndersyk is basearre op gegevens út 177 lannen. As it betrouwen yn de oerheid yn alle lannen like heech west hie as yn Denemarken, soene der oer de hiele wrâld hast 13 persint minder coronabesmettingen west hawwe. Betrouwen yn 'e oerheid is ien ding, mar betrouwen yn 'e meiminske spilet in noch gruttere rol, neffens de ûndersikers.