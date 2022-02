Coronanijs 2 febrewaris: Nachtklups iepen út protest

De Gezondheidsraad bringt freed in advys út oer it boosteren fan jongerein fan 12 oant en mei 17 jier. Dat hat in wurdfierder fan it advysorgaan witte litten nei in berjocht fan RTL Nieuws. De foarige minister fan Folkssûnens, Hugo de Jonge, hie ein desimber om it advys frege.

8,4 miljoen boosters

Folwoeksenen kinne al wol in boosterprik krije. Sa'n 8,4 miljoen minsken hawwe dat dien, dat komt del op trije op elke fiif folwoeksenen. Jongeren fan 12 jier ôf kinne har wol ynintsje litte mei in earste en twadde doasis, mar wurde foarearst net oproppen foar in boosterprik. Yn dizze groep binne de lêste tiid in soad positive tests registrearre.

De faksins dy't goedkard binne foar boosterprikken, hawwe dy erkenning allinnich foar folwoeksenen. Der binne noch gjin boosterfaksins foar minderjierrigen goedkard. De Jonge hie dêrom ek oan de Gezondheidsraad frege oft der eventueel al begûn wurde kin en moat mei it boosteren van de jongeren sûnder sa 'n goedkarring, of dat in spesifyk foar it boosterjen goedkard middel ôfwachte wurde moat.