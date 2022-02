Kennis oer digitale risiko's ûntbrekt by te folle boeren

De gemeente Súdwest-Fryslân set dêrom bygelyks de MKB-Cybercampus yn. Dy jout trainingen oan agrariërs. "We fernimme dat dat bewustwêzen der net is", seit Erik Miedema fan de cybercampus. As dat bewustwêzen ûntbrekt, sille boeren der ek net gau in soad oan dwaan.

Miedema besiket boeren dêrom dúdlik te meitsjen wat de risiko's binne en wat se dwaan kinne. "We sjogge gewoan dat de measte boeren yn heech tempo hiel digitaal wurde. Se brûke fuorkompjûters, melkrobots, kamera's op it hiem. Mar dy binne allegear keppele oan in netwurk dêr'tst fan bûtenôf by kinst. Dan bist as boer hiel kwetsber."

Kin út ferskate hoeken komme

It is dus saak dat boeren har dat realisearje en der wat oan dogge. "It is al bekend dat der hacks west ha", seit Miedema. "Dat kin in krimineel dwaan, mar bygelyks ek in jonge of famke fan skoalle. En foar biste-aktivisten kin it ek nijsgjirrich wêze wat der te sjen falt."

Net oars as oare ûndernimmers

De agraryske ûndernimmer is gjin útsûndering op de rest fan de MKB-ûndernimmers yn Fryslân, seit Miedema. "De measten binne har fierstente min bewust fan it feit dat se enoarm kwetsber binne as se in hiel soad digitaal dogge. Mei ús projekt sette we dêrop yn."

Sa jouwe Miedema en syn kollega's webinars, wêrby't se fan alles fertelle oer gefaren en mooglikheden. "Mar we geane ek nei boeren ta. Dat neame we in IT-scan. Dan sjogge we hoe't it op it stuit regele is by in bedriuw en dêr meitsje we in rapport fan dat we oan de boer jouwe. Oan de hân dêrfan kinne se sjen wat se dwaan kinne."