Measte gemeenten fine lanlike doelstelling fan 30 kilo ôffal yn 2025 net helber

Op dit stuit is gemeente Hearrenfean mei 109 kilo yn 2020 de gemeente mei de leechste restôffalproduksje. Dat betsjut in reduksje fan hast 80 kilo yn 2025, soene sy oan doelstellingen foldwaan wolle.

Dat is ek de reden dat safolle gemeentes oanjouwe de doelstellingen net te heljen. Fan de santjin gemeenten dy't harren kommitearje oan de VANG sizze tsien it net te heljen, seis witte it noch net en mar ien seit dat it wol helber is. Dat is de gemeente Smellingerlân. "In praktijk is het mogelijk om de hoeveelheid restafval te reduceren tot circa 25 kilo. Hiervoor hebben we de medewerking van de inwoners van Smallingerland nodig."

Guon gemeenten sette no al yn op in oare doelstelling. Sa seit gemeente De Fryske Marren 60 kilo ôffal de ynwenners 'as in realistysk en berikber doel' te sjen. En gemeente Ljouwert seit foar 2030 te stribjen nei de 30 kilo.