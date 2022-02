LDODK sûnder te spyljen wis fan kampioenspûl Kuorbal League

Yn de kampioenspûl stride de seis sterkste teams fan Nederlân om de lânstitel. Omdat Blauw Wit Amsterdam tiisdei ferlear fan KZ kinne de Amsterdammers de Gordyksters net mear ynhelje.

De striid om de boppeste trije plakken wie tige spannend. Achter koprinner Fortuna út Delft stienen LDODK, Blauw Wit en KZ oant dit wykein alle trije op acht punten. De ploech dy't as fjirde einiget, giet nei de degradaasjepûl.

LDODK wie nei nederlagen tsjin KZ út Koog aan de Zaan en tsjin de nûmer lêst Dalto ôfsakke nei it fjirde plak, en moast snein sadwaande perfoarst winne fan Blauw Wit om sicht te hâlden op de boppeste plakken.

Wichtige winst

Yn sporthal Koartsweagen wist de ploech fan trainer/coach Gerald Aukes dy lêste kâns te pakken troch de Amsterdammers mei 26-23 te ferslaan. Mar Blauw Wit en KZ hienen respektyflik ien en twa duels minder spile en koenen dus yn punten noch boppe LDODK einigje kinne.

KZ wûn tiisdei lykwols yn Amsterdam mei 30-24 fan Blauw Wit, sadat de Amsterdammers maksimaal noch op tsien punten komme kinne. By in likense einstân beslisse de ûnderlinge duels wa't heger einiget, en dat is yn it foardiel fan LDODK. Dy wûnen beide kompetysjewedstriden fan Blauw Wit.