Sluting bernehertsjirurgy yn Grins "noch gjin 'gelopen race'"

"We geane de diskusje mei de minister fan Folkssûnens oan oer wêrom't er dizze kar makket, wylst de gefolgen foar de minsken grut binne. Net allinnich yn Grinslân, mar ek yn Drinte en Fryslân. Men docht krekt as hat it gjin gefolgen, mar dat is fansels wol sa", seit Kuiken.

Ofrûne moanne wie Kuiken noch op wurkbesite yn it UMCG. Dat hat neffens har ek wer laat ta nije ynsichten, bygelyks wat it foar de rest de soarch betsjut en watfoar bern it oanbelanget. Kuiken: "It jout ynsjoch yn hoe't se yn it UMCG soarch ferliene en wat it belang is fan regionale sprieding fan soarch."

Gjin 'gelopen race'

Kuiken sjocht it debat mei fertrouwen temjitte: "Uteinlik beslút de mearderheid. Ik ha der alle fertrouwen yn dat it noch net in 'gelopen race' is."