Minister beslút takom jier oer farferbining mei It Amelân

Dat is tiisdeitejûn bekend wurden op in digitale ynformaasjejûn fan Rykswettersteat. As it heal kin, komme der yn july noch wol gearkomsten dêr't minsken echt by wêze kinne om fierder mei te praten oer de ûndersiken dy't úteinlik liede moatte ta ien útwurke 'foarkarsalternatyf'.

Der binne grutte problemen mei de hjoeddeistige ferbining, want der moat hieltyd mear baggere wurde: foar elk persoan dy't oergiet trije kúb slyk en sân.

Ferskate mooglikheden

Dêrom moat der in oplossing komme. Dêrby wurdt sjoen nei it ferbetterjen fan de hjoeddeistige ferbining, mar nei ek in folslein nije ferbining mei oare havens oan sawol de Amelanner kant as de fêste wâl.