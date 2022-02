Thialf wol foarútsjen: nije faze freget om takomstplan

It is Winters syn ferwachting dat de measte kwestjes yn de earste helte fan 2022 ôfrûne wurde. Sa hat it Ryk al in miljoen euro beskikber steld en stiet yn it koälysje-akkoart dat der de kommende fjouwer jier alle jierren in miljoen nei Thialf moat.

Gjin provinsjaal jild

Deputearre Steaten binne it iens mei de analyze fan Winters dat it der goed útsjocht. Mar as Thialf yn it úteinlike takomstplan om jild freget, binne Deputearre Steaten net fan doel om dêroan te foldwaan.