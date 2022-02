Hospys It Hearrenfean siket tsiental nije frijwilligers: "In hast-thús-hûs"

'In hast-thús-hûs', sa nimme se it hospys ek wol, fertelt Ytsje Miedema fan it Julia Jan Wouters Hospys op It Hearrenfean. "It is in hûs dêr't je komme kinne om de lêste dagen fan je libben troch te bringen. It is rjochte op de ein fan it libben fan minsken, mar we besykje it ta in moaie tiid te meitsjen."

It hospys is op syk nij frijwilligers dy't dêrmei helpe kinne, al is it mar foar fjouwer oerkes yn 'e wike. Der is ferlet fan in tsiental minsken om de hospys draaiende te hâlden.

'It sit him yn de lytse dingen'

Yn hûslike sfear fersoargje de frijwilligers fan de hospys de minsken. Eltsenien hat ferlet fan wat oars, ûnderstreket Miedema: wol of net in petear, in patatsje fan de snackbar op de hoeke of wiidweidich ite. "It sit him yn hiel lytse dingen", seit Miedema.