Fûgelwacht Skiermûntseach bliid dat oanpak ferwyldere katten begjint

Minsken koene ek harren katten sterilisearje of kastrearrje litte om foar te kommen dat it probleem opnij ûntstiet. Ien en oar wurdt dien troch de stichting Zwerfkatten Nederland dy't mei in spesjale bus mei in bistedokter op it eilân is.

Benammen de pleatslike fûgelwacht hat hjir hiel lang nei talibbe, om't de swalkkatten in soad jonge fûgels en kninen frette. Der wurde sa'n fjirtich húskatten chipt en in folle lytser oantal wurdt op it oare wize holpen. By in soad húskatten is dat ek al earder dien.