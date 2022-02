Reder MSC Zoe befeiliget skippen better tsjin it oerboard slaan fan konteners 

By de kontenerramp mei de MSC Zoe, fan begjin 2019, kamen 342 konteners yn see. In grut part fan de lading bedarre op de strannen fan Skylge, It Amelân en Skiermûntseach. Ut ûndersyk waard letter dúdlik dat it ûntwerp fan dit soarte kontenerskippen net feilich is by noardwesterstoarm boppe de Waadeilannen.

Boppedat binne de middels om de konteners goed fêst te meitsjen net foldwaande. Yn it rapport fan de Onderzoeksraad voor Veiligheid stiet dat dit tenei oars regele wurde moat.

Skerpere berekkeningen

De software dy't brûkt wurdt by it ynladen fan de skippen moat bygelyks ferbettere wurde. Dêrby moat it gewicht fan de konteners op oarder wêze.

It is lykwols dreech om de stabiliteitsberekkeningen spesifyk oan te passen foar gefaarlike wetters lykas de súdlike farrûte boppe de Waadeilannen. De reder hat de berekkeningen foar it ynladen dêrom yn it algemien oanskerpe. Sa wurde de krêften dy't frijkomme by min waar better meinaam.