Brânbrief sikehûsbestjoeren: bernehertsintrum Grins ûnmisber foar it Noarden

"Voor de acute zorg voor kinderen is deze zorgfaciliteit in de directe nabijheid voor ons van levensbelang", stiet yn it brief. "Toegang tot dergelijke zorg moet in alle regio's in Nederland geborgd zijn, zo ook in de onze."

It regear wol de bernehertsoarch konsintrearje op twa plakken yn it lân: Rotterdam en Utrecht. Dat soe de kwaliteit ten goede komme. Gefolch soe dan wol wêze dat de bernehertsintrums yn Grins, Amsterdam en Leiden ferdwine.

'Ferskil wurdt te grut'

Neffens de tolve sikehûzen yn it noarden en easten fan Nederlân wurdt op basis fan geografyske lizzing it ferskil yn behannelmooglikheden te grut, en dêrmei ek de kâns om te oerlibjen.

In petysje om it bernehertsintrum yn Grins te hâlden is mear as 250.000 kear tekene.