Stoarmskea op it strân fan It Amelân: “Je tinke: blikskater, ús eilân!"

It stoarmet al dagen op It Amelân. De Noardsee is in gefaarlike, woeste jonge wurden. Dat soarget foar dúnôfslach, dêr't in protte sân by ferlern gean kin. Rykswettersteat docht dêr op it stuit ynspeksje nei.

It sjocht der no dramatysker út as dat it is, seit Jan Visser fan Rykswettersteat. "Je tinke: blikskater, ús eilân, hoe komt it allegearre?" De grutte, brede kearing efter it strân soarget der lykwols foar dat se by Rykswettersteat net al te lang wekker lizze fan in stoarm as Corrie.