HEA! De froulju fan de Spar

Mear as 30 jier hawwe sy by de Spar op De Lemmer wurke: it binne de froulju efter de kassa en yn de slachterij. No giet de buertsupermerk ticht. De komst fan in grutte nije supermerk makket de winkel net mear rendabel. En dat fine de fêste klanten spitich. Want sy sille de fertroude gesichten misse.