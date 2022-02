GrienLinks wol Waadgaswinning foarkomme: "Er zit ontzettende haast achter"

Twadde Keamerlid Suzanne Kröger fan GrienLinks hat it amendemint opsteld. Sy makket har in soad soargen oer de gaswinningsplannen. "In het regeerakkoord wordt gezegd dat er geen nieuwe projecten volgen, maar het idee om vanuit Ternaard schuin naar de Waddenzee te boren ligt er nog wel. Wat ons betreft is dat een heel slecht idee."

Sa gau as mooglik

Dêrom moat de wet sa gau as mooglik feroare wurde, fynt sy. "Daarom dienen wij een wijziging van de Mijnbouwwet in. Vanwege een coronadebat is het debat waar we het konden indienen verschoven. Maar zodra het op de agenda komt, kunnen we het indienen en wordt er over gestemd. Dat moet ook de Eerste Kamer doen, daarna wordt het pas officieel."

Neffens Kröger is dit de rapste wize. "Ik verwacht wel dat het volgende week al op de agenda staat. Dat het echt van kracht kan gaan zal niet eerder zijn dan 1 juli, maar in de tussentijd moet niet de vergunning voor Ternaard nog snel doorgaan. Er zit ontzettende haast achter. Daarom grepen we het eerste beste moment aan."