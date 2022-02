Kaartferkeap foar earste konserten Oranjewoud Festival úteinset

Fan tiisdei 1 febrewaris ôf kinne minsken kaarten keapje foar de earste trije konserten fan it festival foar klassike muzyk. It giet om it iepeningskonsert fan koperensemble / kabaretgroep 'Mnozil Brass', pianoduo 'Katia en Marielle Labèque' mei Enfants Terribles en it Noord Nederlands Orkest mei Julia Philippens op fioele.

Tûzenen besikers

It Oranjewoud Festival lûkt alle jierren tûzenen besikers. De trije optredens dêr't minsken no al kaarten foar keapje kinne, sille plakhawwe op it nije haadpoadium fan it festival. Foar de edysje fan 2022 binne trije ferhaallinen opset: dat binne 'Comfort', 'Expedition' en 'Play'.