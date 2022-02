Ljouwerters bringe ferjit-my-netsjes nei Den Haag: tink om it Noarden

Oanlieding foar de besite oan de Twadde Keamer is it beslút om de ôfdieling bernehertsjirurgy yn it UMCG fan Grins te sluten. As reaksje dêrop waard yn de gemeenteried fan Ljouwert in moasje oannaam ta behâld fan it sintrum.

It belied liket allinnich symptomatysk, seit PvdA-riedslid Mirka Antolovic. Sy bringt mei riedsleden fan de FNP en GrienLinks de pûdsjes mei sied nei it Keamergebou. "De boodschap van vergeet-mij-nietjes is wel duidelijk. En ze zijn ook nog geel en blauw, de Ljouwerter kleuren."

Belangen Noard-Nederlân net ferjitte

Wat dêr benammen dúdlik wurde moat, is dat de belangen fan Noard-Nederlân te faak ferjitten wurde. Dat hat konsekwinsjes foar de jongerein hjir, sizze de riedsleden.

"We merken vaak in beleid en onderzoeken dat het Noorden niet mee wordt genomen", seit Antolovic. "Het gebeurt misschien niet bewust, maar het concentreert zich soms wel in de Randstad. Onze tweede rijkstaal wordt vaak ook vergeten."