sc Hearrenfean aktyf op de transfermerk, by SC Cambuur bliuwt it rêstich

By Cambuur bleau it dizze winter rêstiger. Der kamen twa spilers by en der giene twa fuort.

Oanlutsen dizze winter

Patrick Joosten, 25 jier. Hy is foar in healjier hierd fan FC Groningen. De fleugeloanfaller skoarde dêr hast net en hopet yn Ljouwert wer oan spyljen ta te kommen. Sekou Sylla, 23 jier. De linksback hie noch in amateurkontrakt by TOP Oss en spile noch mar acht wedstriden, mar dochs hat Cambuur him helle as mooglike opfolger fan Alex Bangura.

Dizze winter fuortgien

Filip Krastev, 20 jier. Hy waard hierd fan Lommel, mar in basisspiler waard hy noait. Hy is no werom nei syn heitelân Bulgarije, dêr't hy spylje sil foar Levski Sofia. Sam Hendriks, 27 jier. Hy moast mei Tom Boere konkurrearje om de posysje fan earste spits, mar in oar gie der mei dat plak fan troch. Nammentlik de Let Roberts Uldrikis. Hendriks is no tredde spits efter Uldirikis en Boere en dus besiket hy it no by De Graafschap.

By Cambuur geane der in stik minder euro's om as by Hearrenfean. Joosten wurdt hierd, Sylla wie transferfrij, Krastev wie hierd en Hendriks wurdt ferhierd.

Totaalbalâns: ynkomsten moatte noch komme

Eins hat Cambuur oardel jier lyn goed ynvestearre en dat moat dizze simmer de fruchten opsmite. Spilers as Mees Hoedemakers en Alex Bangura wurde in soad yn ferbân brocht mei oare klups en de Ljouwerters hoopje op miljoenebedraggen foar dizze wichtige krêften.

Cambuur hat yn de simmer lytse bedraggen op tafel lein foar Roberts Uldrikis en Maxim Gullit. Hoefolle dat krekt is, is net dúdlik.