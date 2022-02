Lanlik 105.840 nije coronabesmettingen | Faksin Novavax mooglik yn maart beskikber

It tal sikehûsopnames is lanlik op 'e nij tanommen. De ôfrûne wike moasten 1056 minsken opnommen wurde yn it sikehûs fanwegen Covid-19. In wike earder wiene dat der nei in korreksje 951, in wike dêr wer foar 770.

Fan de 1056 coronapasjinten dy't ôfrûne wike opnommen waarden, kamen 78 op in ic-bêd terjochte. In wike earder wienen dat der 66. Foar it earst sûnt novimber nimt dêrmei de stream oan coronapasjinten op de ic's ta.