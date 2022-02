Coronanijs 1 febrewaris: Soad ûnfrede op skoallen troch coronamaatregels

It Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) hat ferline jier nettsjinsteande corona wer mear eksamens ôfnommen as it jier dêrfoar. It giet om 1,5 miljoen eksamens, in stiging fan 20 persint en dêrmei likefolle as foar de coronakrisis. Der binne benammen mear teory-eksamens ôfnommen troch it CBR. Der koenen ferline jier mear teory-eksamens dien wurde troch de lokaasjes seis dagen yn 'e wike iepen te hâlden "en ook in de avonduren theorie-examens mogelijk te maken".

Corona hat lykwols noch hieltyd effekt op de wachttiden, seit it CBR. It hat benammen te krijen mei de oardel-metermaatregel. Doe't dy ferline jier in skoft loslitten waard, koenen mear minsken tagelyk in teory-eksamen dwaan.

It CBR wol de wachttiden ferkoartsje en kundige dêrom ferline jier oan hûndert nije eksaminatoaren te sykjen. Troch krapte op de arbeidsmerk die bliken dat it dreech wie om minsken te finen, oant no ta binne tweintich minsken oplaat.