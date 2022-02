1 op de 33 Nederlanners besmet | Faksin Novavax mooglik yn maart beskikber

Soarchminister Ernst Kuipers wol neier ûndersyk nei it saneamde 2G-systeem, foardat de Keamer de wet yn behanneling nimt. It 2G-systeem hâldt yn dat guon lokaasjes allinnich tagonklik binne mei in coronatagongsbewiis. Foar dat coronatagongsbewiis folstiet allinnich in bewiis dat ien corona hân hat, of faksinearre is. It is dan net mear mooglik om in QR-koade te krijen troch in sneltest te dwaan.

Der is yn de Twadde Keamer in soad krityk op it foarnommen 2G-belied. Der wurdt tiisdei stimd oer in moasje om it wetsfoarstel hielendal yn te lûken, in grut diel fan de opposysje stipet dy moasje.