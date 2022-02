1 op de 33 Nederlanners besmet | Eastenryk ferplichtet prik, Denemarken lit regels los

Yn Eastenryk is fan tiisdei ôf in coronafaksinaasje ferplichte. It is it earste Europeeske lân dêr't dat it gefal is, foar alle minsken boppe de 17 jier. Foar wa't opknapt is fan corona, is it net ferplichte.

Denemarken nimt tagelyk ek in grutte stap: it lit sawat alle coronamaatregels los. Mûlkapkes hoege net mear, winkels en nachtklups meie wer iepen. Allinne bliuwe der wol regels foar ynternasjonale reizgers. Denemarken is it earste Europeeske lân dat sa fier giet.