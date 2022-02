Frije útrinaaien reitsje status kwyt troch ophokplicht

Fanwegen de fûgelgryp gie de ophokplicht op 26 oktober ferline jier yn. Om't der in grins oan sit fan 16 wiken wêrbinnen't de hinnen wer nei bûten moatte om it predikaat te behâlden, moatte se foar 16 febrewaris wer nei bûten.

Slagget dat net, dan wurde it 'skarrelaaien' en dy bringe minder op. It skeelt de plomfeehâlder in soad jild, seit Sierd van Weperen. Hy hâldt 40.000 lishinnen by Easterwâlde. "Het scheelt 2 cent per ei. Reken dan dat ik hier 40.000 legkippen heb, dan heb je het over 20.000 euro per maand. En dat in een periode met hoge energie- en voerprijzen."

Kwealik kompensaasje

Kompensaasje is der net. "Supermarkten betalen wel een solidariteitstoeslag, maar de meeste eieren gaan op export dus daar heb ik niet veel aan", seit Van Weperen. "Bovendien is het een verstoring van de markt. Er komt zo een grote hoeveelheid scharreleieren bij en dat drukt de prijzen."