Ljouwerter brânwacht hellet persoan út De Potmarge wei

Der is neat bekend makke oer hoe't it op dit stuit mei de persoan is. Mooglik giet it om in bewenner fan in fersoargingshûs yn in njonkenlizzende strjitte.

It ynsidint wie by de rotonde oan de Pieter Stuyvesantweg, net fier fan in snackpoint. De helptsjinsten waarden om 04.45 hinne alarmearre.