Diel Fryske Steaten wol opnij geitestop: 'Bij twijfel niet inhalen'

De seis partijen - Partij voor de Dieren, Partij van de Arbeid, GrienLinks, SP, D66 en 50PLUS - pleitsje foar de nije geitestop, as sjoen wurdt nei it tanimmend tal oanfragen dat by Fryske gemeenten binnen kaam is foar de fêstiging of útwreiding fan geitehâlderijen.

Sûnenseffekt

De partijen binne benaud foar negative sûnenseffekten foar omwenners. Se wize dêrby op eardere ûndersiken fan de GGD en it RIVM. Dy kamen yn 2020 mei it advys om minimaal twa kilometer ôfstân tusken in geitehâlderij en 'gevoelige bestemmingen'. Dêr wurde bygelyks huzen, sikehuzen en skoallen ûnder ferstien.

Yn july 2019 stimde in mearderheid fan Provinsjale Steaten tsjin ferlinging fan de doe jildende geitestop, omdat der gjin sprake wêze soe fan oanfragen foar fêstiging yn Fryslân fan geitehâlderijen út provinsjes dêr't ek sa'n stop jildt. Neffens de seis partijen binne dy oanfragen der wis wol.

In mearderheid fan Provinsjale Steaten woe dêrneist oanfoljende ûndersiken fan de GGD en it RIVM ôfwachtsje. Troch de drokte dy't dy ynstânsjes hawwe mei corona binne dy ûndersiken neffens de partijen noch hieltyd net klear.