Kowekop bliuwt yn Dronryp; guod sletten suvelfabryk oerdroegen oan it doarp

"Wy hawwe in kowekop", seit Peter Tanghe, foarsitter fan it Doarpsbelang Dronryp, mei in grutte glim, "Noja, dy hawwe wy al 130 jier hjir. No bliuwt er hjir. Dat is fansels wol hiel fraai. Dêr binne we hiel wiis mei."

It fabryk fan Dronryp is ôfrûne oktober sletten. Troch in reorganisaasje fan FrieslandCampina waard it gebou oerstallich. It wie in swiere klap foar it doarp. Dat de kowekop no bewarre bliuwt, helpt de pine fan de sluting te fersêftsjen.