Stoarm Corrie foel yn grut part Fryslân ta: "Wy hewwe it wel eens heviger hat"

Peter Lieverdink fan Wetterskip Fryslân joech oan dat geandewei de dei bliken die dat it stoarm Corrie net wat wie om ûngerêst oer te wurden. "Het is niet uitzonderlijk en we zijn alert. Zoals de verwachting er nu uit ziet hebben we om half negen bij Harlingen een waterstand van 2,50 meter. Pas bij 2,70 tot 3 meter moeten we andere maatregelen nemen. Maar het lijkt erop dat het zover niet komt."

Slûzen en gemalen

It wetterskip kin op de hege wetterstannen antisipearje. "We hebben maatregelen genomen zoals het sluiten van een keermuur en de afsluiting van de zeegemalen bij Roptazijl, Zwarte Haan en Marrum. Ook de schutsluizen van de Tjerk Hiddessluizen worden gesloten. We volgen de ontwikkeling van de waterstanden, die worden vanuit het Watermanagementcentrum in Lelystad gecommuniceerd."

"Wy hewwe it wel eens heviger hat" sei in Harnzer.