Foppe de Haan wol Ruud van Nistelrooij as nije trainer: "Soe fantastysk wêze"

We lizze De Haan ek de fraach foar wa't hy kieze soe. Wat no as hy sels beslisse mocht? "Dat is foar my in ûnmooglike taak. Dan moatte je mei se sitte en mei se prate. As it hielendal leech is, sil ik mar sizze, dan soe ik sizze Ruud van Nistelrooij. As hy it sels wol, krijt hy myn applaus. Dat soe fantastysk wêze."