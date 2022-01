RIVM: 1015 nije besmettingen fêststeld, achterstân registraasje minder grut

Yn Fryslân binne yn de ôfrûne 24 oeren 1015 nije coronabesmettingen registrearre by it RIVM. Dat binne 922 minder as snein. Oer de lêste trettjin dagen is de efterstân by it tal meldingingen no 105.000 foar hiel Nederlân. Dêrmei rint it RIVM wol wat yn, want snein wie de achterstân noch 131.000.