Op syk nei de slak dy't net ien sjocht, mar wol krúsjaal is foar it miljeu

Op it each is it dus in slak 'fan neat'. As se útstjerre, sil hast gjinien se misse. Mar as se ferdwine, giet der mear ferlern as de slak allinnich.

Dat is mar goed ek, want foar ek de natuerbehearders binne se mar lestich te finen. De slakjes wurde net allinnich mar beskerme omdat der net in soad fan binne, mar ek omdat se hege easken oan harren omjouwing stelle. As it min giet mei de slakjes, rint der in spesifyk soarte sompenatuer gefaar.