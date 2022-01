Noardlike jongelju roppe op ta aksje mei in klimaatmanifest

Bedriuwen dy't enerzjyneutraal wurde wolle, moatte finansjele stipe krije. Fersmoargjende bedriuwen moatte ophâlde om harren útstjit ôf te keapjen mei bygelyks it plantsjen fan beammen of CO2-sertifikaten. En provinsjes moatte harren ferantwurdlikens foar it miljeu oppakke en no hannelje.

Dit binne in pear punten út it klimaatmanifest fan de groep noardlike jongelju. Sy dogge dit ek nochris yn gearwurkings mei skoallen yn de Dútske dielsteat Niedersachsen. Ek hawwe se besiten brocht oan ferskate bedriuwen yn it noarden en yn Niedersachsen om te sjen wat dy dogge oan duorsumens en wat der better kin.

It manifest waard ferline jier novimber al oanbean oan it Dútske parlemint. En moandei dus oan de fjouwer noarlike provinsjes.

Oanbefellings

Oare oanbefellings yn it manifest binne om jongelju by de oplossingen te belûken en ek moat der dúdlike en strange regeljouwing komme om de maatregels dy't nedich binne te hanthavenjen, sa fynt de jongerein.