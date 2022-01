Fertochte sedemisdriuw wurke as jeugdbeskermer by it Leger des Heils

De man waard ein desimber yn de buert fan Rotterdam oanhâlden omdat er besocht ha soe in famke fan 11 te ferlieden ta ûntucht. Hy sit fêst.

De 52-jierrige fertochte wurke út namme fan it Leger des Heils by tolve húshâldingen. Dy binne net op de hichte brocht fan syn arrestaasje. Se ha wol te hearren krigen dat se in nije jeugdbeskermer tawiisd krigen.

It Leger des Heils seit dat dy it sa dien hat yn oerlis mei plysje en justysje, om't de saak noch yn ûndersyk is en der noch in soad dúdlik wurde moat.

De man wurke fan 2003 oant 2008 ek al as jeugdbeskermer by it Leger des Heils. Sûnt 2020 wie er wer fia in detasjearring oan it wurk by de organisaasje. "We hebben nooit een melding over hem gekregen. Hij heeft zijn werk altijd naar behoren gedaan en er was ook recent een Verklaring omtrent gedag voor hem afgegeven", seit de wurdfierder.

De ChristenUnie yn Tytsjerksteradiel skorst it fraksjelidmaatskip fan it riedslid.

Op 6 april is de ynhâldlike behanneling fan de saak, oant dy tiid bliuwt de fertochte yn foararrest.