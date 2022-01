Fjouwer brânwachten yn de Súdwesthoeke ha te lijen fan frijwilligerskrapte

Neffens de brânwacht is der benammen op de wurkdagen krapte. Der wurde dêrom nije ploechleden socht dy't oerdeis beskikber binne en op fiif minuten fan de post wenje of wurkje.

It wurk is frijwillich, mar de brânwachtlju krije wol in fergoeding foar oplieding, it útrukken en oefenjen. Ek soarget de brânwacht foar fersekering en sportmooglikheden.