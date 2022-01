Gefolgen stoarm Corrie foar dúnôfslach op It Amelân lykje ta te fallen

It Amelân hat ôfrûne wykein te krijen hân mei dûnôfslach troch it waar yn de nacht fan sneon op snein. Moandei kaam stoarm Corrie dêr oan lân, mar oant no ta falle de gefolgen mei.

Strânpaviljoen

Under oare by strânpaviljoen The Sunset yn Hollum binne dit wykein troch de stoarm yn kombinaasje mei de hege wetterstân dielen fan twa oant trije meter hege dún ûnder it paviljoen fuortslein. Stoarm Corrie hat oant no ta net mear skea oanrjochte: it wetter komt noch net oan it terras ta.