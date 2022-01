Hûnderten deade guozzen oanspield troch it stoarmwaar by de Waadseekust

Der lizze in soad pauguozzen, mar ek in jonge seehûn en deade hazzen. Der spielt ek in soad ôffal oan. De fûgels binne nei alle gedachten deagien oan de fûgelgryp, dy't noch steeds bot taslacht oan de Waadseekust. Troch it hege wetter wurde de bisten de dyk op treaun.

"Wij constateren dat er meer vogels dan normaal aanspoelen", seit Peter Lieverdink fan Wetterskip Fryslân. "Het gaat met name om de delen met kwelders, zoals bij Zwarte Haan en de Groene Dijk."