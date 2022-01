Gefaarlike 'Eftelingdyk' by De Langelille wurdt lang om let oanpakt

De dyk leit op feangrûn: dizze grûn drûget út, mei troch de hieltyd drûgere simmers. It makket dat de grûn fersakket en der grutte skuorren yn de wei ûntstien binne.

'Eftelingdyk'

De dyk wie oer hûnderten meters iepenskuord. Om gefaarlike situaasjes foar te kommen, mocht der allinne stadich riden wurde. Der stiene al jierren warskôgingsbuorden en de helte fan de dyk wie ûnbrûkber. In omwenner skreau yn in iepen brief oan de gemeente gekjeiend oer in 'Eftelingdyk'.

It hat hiel wat foeterjen yn de gemeenteried koste foar't it projekt oppakt waard. Yn de ôfrûne jierren binne der wol nije asfaltlagen oerhinne lein, mar dat makke de dyk swierder en dêrtroch fersakke de boel noch flugger.

Bermferhuring

De Lemsterwei wurdt no smeller makke en foar in part fernijd. De dyk rint njonken de Jonkers- of Helomavaort. Oan de kant fan de polder en oan de kant fan de feart komt in stik bermferhurding. Dêr komt dan wer in nije laach asfalt tuskenyn. De dyk komt ek tichter by de feart te lizzen.

Yn desimber is de maksimale snelheid omleech brocht, fan 80 nei 60 kilometer de oere. Mei dy maatregel moat de dyk feiliger wurde foar alle weibrûkers. Ek hat trochgeand ferkear gjin foarrang mear op de Lemsterwei.

It wurk duorret oant 15 maart. Oant dy tiid is de dyk ôfsletten foar ferkear.