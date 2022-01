De toan fan Henk van der Veer: "Adieu Pastoar Leo van Ulden"

Foarege week maandach overleed un bekende Sneker, nee un bekende Fries dy't al wear jaren in syn geboarteplak Leiden woande. Pastoar Leo van Ulden. 'Bekende Fries', un titel dy't Van Ulden toekomt omdat hij futdaleks na syn prysterweiding in 1967 naar Fryslaan kwam en in dizze provinsy mear was as un pastoar.

Su was hij onder andere lid fan de Fryske Akademy en in één fan syn parochy's, dy fan Gorredyk, sòrgde hij, úteraard met anderen, derfoar dat de Turfrûte wear befaarber wurde. As dank wurdde der un brugge naar Van Ulden noemd. Hoefeul pastoars kanne hem dat nasêge?!

De earste kear dat ik dizze werker in de 'Tún fan Heden' teugenkwam was op 9 júny 2009, in de prachtege tún fan Domien & Helen Silvius. Ut was un fleurege boël, dêr op dy someravend bij de Roomse broerkes en suskes an de Korte Vreugde. Ut wurdde súver un ouwerwetse hagepreek met poëzy en ferhalen over Sneek en har inwoaners.

Ik hew dêr bij 'Intermezzo', un RK-kerkkoar, foarnamelek fersen foarlezen met un Griffermearde en un Roomse ondergroan. Uteraard ok eventjes lúdop de fraach steld wat nou ut ferskil was tussen Roomsen en Griffermearden. Fan myn kant un retoarise fraach toen, mar dat geldt dus nyt foar Roomse toehoarders.

Un plaatseleke folgeling fan Rome gaf spontaan antwoard: "Ut ferskil tussen Griffermearden en Roomsen? Nyt su moeilek je, must rekene op twee kratjes bier!"

En pastoar Leo van Ulden lachte achter de rookwolken fan syn sigaar om sufeul selfkennis. Ut klikte futdaleks tussen pastoar en mij.

Nyt su ferwònderlek, de RK geestleke skreef notabene alle weken un kollum in ut FRIESCH DAGBLAD. 'Een kwaliteitskrant' sei Van Ulden. "Kiek nou hore jim ut ok us fan un ander' sei ik teugen al dy Roomse Rakkers. Over de toenadering fan Griffermearden en Herfòrmden was menear pastoar posityf.

Op myn fraach wannear't hij de toenadering tussen de Protestantse Kerken Nederland (PKN) en Rooms Nederlaan ferwachte was ut antwoard met un fette glimlach: "Och Van der Veer, dat is een kwestie van geduld, dan komen ook zij allemaal weer terug bij de moederkerk." Nou ja sêch!

We binne dy tidens dy earste ontmoeting tegare op pòrtret gaan: Foarwaarts Kristenstrijders!

In un interview, foarech jaar met Jan Auke Brink in ut Friesch Dagblad praatte menear pastoar over ut naderend ouskeid:

"Ik ben er tamelijk rustig onder. Ik heb altijd gebeden: 'Heer God, als U het welletjes vindt, dan roept u maar'. Dat heeft me ook altijd kracht gegeven; ik heb nog nooit doden zonder hoop weggebracht."

De heilege útfaartmis is mòrren fanút de Hartebrugkerk in Leiden. Adieu menear pastoar, Jou waren un bysòndere kòstganger fan oans liëve Hear!"