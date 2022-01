Piet Paulusma oer stoarm Corrie en koade oranje: "It is in echte kuststoarm"

It KNMI hat koade oranje ôfkundige foar Fryslân en Noard-Hollân. Yn Fryslân is der risiko op swiere wynstjitten, omfallende beammen en losse takken, warskôget it ynstitút. Koade oranje jildt tusken 08.00 en 12.00 oere, dêrnei jildt noch oant 18.00 oere koade giel.

De wyn komt út it noardwesten, dus benammen oan see giet it mâl. Rykswettersteat freget minsken harren reis út te stellen as it mooglik is, de ANWB seit dat it yn elts gefal net tûk is om mei lege frachtweinen en oanhingweinen de dyk op te gean.

Warskôgingen foar it ferkear

Piet Paulusma warskôget it ferkear. "Of je no rinnende binne, yn in scooter sitte of yn in frachtwein ride. Je moatte rekken hâlde mei swiere oant tige swiere wynstjitten. Dan haw ik it oer wynstjitten yn krêft 7-8 de provinsje yn, by it Iselmargebiet yn krêft 9, yn it kust- en Waadgebied yn krêft 10-11. De 12 stie der ek by, mar dat spant der noch om."

It kust- en Waadgebiet

It giet om de westlike râne fan it lân en dus ek foar de Ofslútdyk. Paulusma: "Yn it eastlike Waadgebiet is it noch wat rêstiger, mei wynstjitten yn krêft 8, miskien 9. Wy hawwe moandei út en troch rein en de temperatueren lizze om de 8 graden hinne. De wyn komt út noard-noardwest. Stoarm yn it kust- en Waadgebied, mei tige swiere wynstjitten."