Belangenorganisaties willen ontslag bij long covid voorkomen | Nieuwe coronabesmettingen Olympische Spele

Sommige test- en vaccinatielocaties in Nederland zijn vanwege het stormweer op maandag gesloten. Voor zover bekend is dat in Fryslân niet het geval, maar wel onder meer in Zaandam, Purmerend en Rotterdam. Daar staan bijvoorbeeld tenten en de GGD wil ongelukken voorkomen. De mensen die een afspraak hadden, worden afgebeld en krijgen de mogelijkheid een nieuwe afspraak in te plannen.